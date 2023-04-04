Avustralya Merkez Bankası, 10 toplantı sonra faizi artırmadı

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 3,60 olarak kaldığını açıkladı. Piyasalarda da beklenti faiz oranında bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

RBA, önceki 10 toplantısında toplam 350 baz puan faiz artırdı.

RBA Para Politikası Kurulu, enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için para politikasında biraz daha sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

PPK'nın açıklamasında, "Bu ay faiz oranlarını sabit tutma kararı, Kurul'a önemli bir belirsizlik ortamında ekonominin durumunu ve görünümü değerlendirmek için daha fazla zaman sağlıyor. Kurul, faiz oranlarının ne zaman ve ne kadar daha artırılması gerektiğini değerlendirirken, küresel ekonomideki gelişmeleri, hanehalkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve iş gücü piyasasının görünümünü yakından takip edecek." denildi.

Kurul, enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve bunun için gerekeni yapacağını da ifade etti.

Avustralya'da enflasyonun Mart ayında yüzde 5,0 seviyesine gerilediği tahmin edildi. Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2022 yılı son çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi.