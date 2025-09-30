Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı

RBA'nın açıklamalarına göre, enflasyon 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düşüş gösterse de, temel enflasyondaki gerileme hızı yavaşlamış durumda. Haziran çeyreğinde manşet ve düzeltilmiş ortalama enflasyon yüzde 2-3 aralığında seyrederken, son veriler Eylül çeyreğinde enflasyonun beklenenden yüksek çıkabileceğine işaret ediyor.

Yurt içi ekonomik aktiviteye bakıldığında, özel talep büyümeyi yönlendiren ana faktör olarak öne çıkarak beklenenden daha hızlı bir toparlanma sergiliyor. Reel hane halkı gelirlerinin artması ve finansal koşulların gevşemesiyle özel tüketim canlanırken, konut piyasası da güçleniyor. Kredi hem hane halkına hem de işletmelere rahatlıkla sağlanıyor.

İşgücü piyasası koşulları son aylarda genel olarak istikrarlı ve bir miktar sıkı kalmaya devam etti. İstihdam artışı beklenenden biraz daha yavaşlasa da, Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 4,2'de sabit kaldı. İşgücü piyasasında yetersiz kullanım oranları düşük seviyelerde seyrederken, ücret artışları zirveden geriledi; ancak zayıf üretkenlik artışı nedeniyle birim işgücü maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor.

RBA, hem yurt içi hem de uluslararası gelişmelerden kaynaklanan ekonomik aktivite ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu belirtti. Yurt içinde hane halkının artan gelir ve servetle tüketmeye daha fazla güvenmesi enflasyonist baskıları artırabilirken, küresel ekonomideki belirsizlikler (ABD gümrük vergileri ve jeopolitik riskler gibi) genel talebi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, son parasal gevşemenin etkilerinin tam olarak görülmesi için zaman gerektiği de vurgulandı.

Yönetim Kurulu, özel talebin toparlanma işaretleri, enflasyonun bazı alanlarda kalıcı olabileceğine dair göstergeler ve işgücü piyasası koşullarının genel olarak istikrarlı seyretmesi nedeniyle nakit faiz oranını bu toplantıda mevcut seviyesinde tutmanın uygun olduğuna karar verdi. RBA, verilerin gelişimine göre görünümünü güncelleyerek temkinli kalacağını ve fiyat istikrarı ile tam istihdam hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini bildirdi.