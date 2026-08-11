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Avustralya Merkez Bankası faizi beklendiği gibi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA), işsizlikteki artış ve konut piyasasındaki zayıflamanın ekonomik aktiviteyi ve enflasyon baskılarını sınırlayacağı beklentisiyle politika faizini değiştirmedi.

Haber Merkezi
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Avustralya Merkez Bankası faizi beklendiği gibi sabit tuttu
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RBA, piyasa beklentilerine paralel ve oy birliğiyle aldığı kararla nakit faiz oranını üst üste ikinci toplantıda %4,35 seviyesinde sabit tuttu. Banka, yaklaşık beş yıldır %2-%3 enflasyon hedef aralığının orta noktası olan %2,5 seviyesine ulaşamadı.

RBA, yüksek enflasyonun ekonomiye yerleşmesini önlemeye odaklandığını belirtirken, mevcut para politikası duruşunun bir miktar kısıtlayıcı olduğunu değerlendirdi.

Banka ayrıca, yukarı yönlü enflasyon risklerinin gerçekleşmesi halinde politika faizini daha da artırmak dahil olmak üzere, enflasyonu sürdürülebilir şekilde hedefe döndürmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğini vurguladı.

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