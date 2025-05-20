Avustralya Merkez Bankası politika faizini indirdi

Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz yüzde 4,10 seviyesinden yüzde 3,85'e çekildi. RBA Para Politikası Kurulu, enflasyona yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğine karar verdi.

Açıklamada, "Enflasyon hedef bandında ve uluslararası gelişmelerin ekonomiyi etkilemesi beklendiğinden yukarı yönlü risklerin azaldığı görülüyor. Enflasyonun hedef bandında kalması beklendiğinden, Kurul bu toplantıda para politikasında gevşemenin uygun olduğuna karar verdi. Kurul, bu hareketin para politikasını biraz daha az kısıtlayıcı hale getireceğini değerlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kurul yine de, özellikle hem toplam talep hem de arz hakkındaki artan belirsizlik seviyesi göz önüne alındığında, görünüm konusunda temkinli olmaya devam edildiğine işaret etti.

Kurul ciddi bir aşağı yönlü senaryoyu değerlendirdi ve para politikasının, Avustralya'daki faaliyet ve enflasyon üzerinde önemli etkileri olması durumunda uluslararası gelişmelere kararlı bir şekilde yanıt vermek için iyi bir konumda olduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Kurul, kararlarını yönlendirmek için verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine dikkat edecektir. Bunu yaparken, küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelere, iç talepteki eğilimlere ve enflasyon ve işgücü piyasası görünümüne yakından dikkat edecektir. Kurul, fiyat istikrarı ve tam istihdam sağlama görevine odaklanmıştır ve bu sonucu elde etmek için gerekli gördüğü şeyi yapacaktır" denildi.