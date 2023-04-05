Avustralya Merkez Bankası: Sıkılaşma devam edecek

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Philip Lowe, bankanın son toplantıda faiz oranlarını değiştirmeme kararının, parasal sıkılaştırma döngüsünde sona gelindiği olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, enflasyonu yüzde 2-3 hedefine döndürme konusunda kararlı olunduğunu ve bunun için gerekli araçların kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.

Lowe, "Faiz oranlarını bu ay sabit tutma kararı, faiz oranlarındaki artışların sona erdiği anlamına gelmiyor. Gerçekten de kurul, enflasyonu makul bir zaman dilimi içinde hedefe döndürmek için para politikasında biraz daha sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini düşünüyor” dedi. Fed/Mester: Faizler yüzde 5'in üzerine çıkmalıKüresel Ekonomi