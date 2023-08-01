Avustralya Merkez Bankası yine şaşırttı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,10 olarak bırakıldı. Analistlerin beklentisi RBA'nın 25 baz puan faiz artışı yapacağı ve sonra artırım sürecini sonlandıracağı yönündeydi.

RBA, Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının biraz daha sıkılaştırılmasının gerekebileceğini, ancak bunun, verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine bağlı olacağını belirtti.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara vermiş, Mayıs ve Haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmiş, Temmuz toplantısında ise artırım beklentilerine rağmen bir değişiklik yapmamıştı.

Banka, takas bakiyelerine ödenen faiz oranını da yüzde 4,0 seviyesinde bıraktı.

RBA, kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, hane halkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve işgücü piyasasının görünümünü yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.

Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2023 yılı ikinci çeyreğinde enflasyon yüzde 7,0'den yüzde 6,0'ya geriledi.

Ancak bu oran hala RBA'nın yüzde 2-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. RBA, 2025 yılının sonunda bu hedefe ulaşılabileceğini öngördü.

Açıklamada, "Kurul, enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bunun için gerekeni yapacaktır." denildi.