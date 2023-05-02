Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz karar

Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,60'tan yüzde 3,85'e çıkarıldı. Analistlerin beklentisi faizde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi. Ancak analistlerin faizin sabit tutulacağı yönündeki görüşüyle, artırım yönündeki görüş birbirine çok yakın seyrediyordu.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara vermişti. Bir toplantı aranın ardından RBA çokta beklenmedik bir şekilde yeniden artırım yapma kararı aldı.

Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8'den yüzde 7,0 'ye geriledi. Nisan ayı için indikatörler enflasyonun yüzde 6,3'e kadar indiğine işaret ediyor. Ancak bu oran hala RBA'nın yüzde 2-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde.

RBA'nın açıklamasında, "Avustralya'da enflasyon zirveyi geçti, ancak yüzde 7 ile hala çok yüksek ve hedef aralığa geri dönmesi biraz zaman alacak. Enflasyonu makul bir süre içinde hedefe döndürmenin önemi göz önüne alındığında, Kurul bugün faiz oranlarında daha fazla artışa karar verdi." denildi.

Kurul, ekonominin durumunu ve görünümü değerlendirmek için ek süre sağlamak amacıyla geçen ay faiz oranlarını sabit tuttuğunu hatırlatarak, "Son veriler enflasyonda olumlu bir düşüş olduğunu gösterse de, ana tahmin enflasyonun hedef aralığın en üstüne dönmesinin birkaç yıl alacağı yönündedir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

RBA, enflasyonun 2023'te yüzde 4,5 ve 2025'in ortalarında yüzde 3 olması bekleniyor.

Açıklamada, "Kurulun önceliği enflasyonu hedefe döndürmek olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon insanların hayatını zorlaştırmakta ve ekonominin işleyişine zarar vermektedir. Eğer yüksek enflasyon insanların beklentilerine yerleşirse, daha sonra düşürmek çok maliyetli olur. Bunun sonucu da, daha da yüksek faiz oranları ve işsizlikte daha büyük bir artış olarak yansır. Orta vadeli enflasyon beklentileri iyi bir şekilde çıpalanmış durumda ve bu durumun devam etmesi önemli. Bugünkü faiz oranlarındaki ilave düzenleme bu konuda yardımcı olacaktır. " denildi.