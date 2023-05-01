Avustralya Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması bekleniyor

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA), üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına nisan ayı toplantısında ara verdi. Analistler bugün başlayan ve yarın sonuçları açıklanacak toplantıda, faiz oranının yüzde 3,60 olarak kalmaya devam edeceğini düşünüyorlar. Ancak, analistlerin sabit kalacağı yönündeki görüşü, artırım yönündeki görüşle ince bir çizgiyle ayrılıyor. Artırım olacağını düşünenlerin büyük çoğunluğu 25 baz puan yönünde görüş belirtirken, 15 baz puan artış olacağını düşünenler de bulunuyor.

Piyasalar bugün yüzde 3,60 seviyesinde olan faiz oranında değişikliği hiç fiyatlamadı. Ağustos ayına kadar 25 baz puan artış olasılığı ise yüzde 32 seviyesinde fiyatlandı.

Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8'den yüzde 7,0 'ye geriledi. Nisan ayı için indikatörler enflasyonun yüzde 6,3'e kadar indiğine işaret ediyor. Ancak bu oran hala RBA'nın yüzde 2-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde.

Analistler, enflasyon rakamlarının beklenenden iyi geliştiğini, zirvenin görüldüğü yönünde görüşlerin doğrulandığını belirtiyorlar.

RBA Para Politikası Kurulu, son toplantısında enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve bunun için gerekeni yapacağını ifade etti. Çoğu analist, RBA'nın enflasyonu hala yüksek gördüğünü, ancak şu an için beklemesinin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Avustralya'nın büyük bankalarından Commonwealth Bank, 25 baz puanlık artış tahminini korurken, NAB, Westpac ve ANZ, değişikliğe gidilmeyeceği yönünde görüş belirtiyorlar.

RBA faiz kararı yarın TSI 07.30'da açıklanacak.