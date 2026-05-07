Avustralya ticaretinde dokuz yıllık serinin sonu: Mart ayında emtia ve yapay zeka şoku!

İhracat cephesinde yaşanan yüzde 2,7’lik daralma, ekonominin ana motoru olan emtia grubundaki fiyat erozyonunu açıkça ortaya koyuyor. Özellikle kömür ve kok kömürü ihracatında kaydedilen sert düşüş ile küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak 'parasal olmayan altın' ihracatındaki yüzde 6,1’lik kayıp, gelirleri aşağı çeken temel unsurlar oldu. Demir cevheri sevkiyatlarında hacimsel bir toparlanma gözlense de, fiyatların baskı altında kalması toplam ihracat rakamının 43,93 milyar dolara gerilemesine engel olamadı.

İthalatta yapay zeka ve veri merkezi fırtınası

Ticaret dengesini asıl sarsan ve dengeleri 'açık' tarafına kaydıran gelişme ise ithalat tarafındaki rekor seviyedeki sıçrama oldu. Mart ayında ithalat yüzde 14,1 gibi devasa bir oranda artarak 45,77 milyar dolara ulaştı. Bu artışın perde arkasında ise oldukça ilginç bir detay yatıyor: Veri merkezlerine yapılan yatırımların bir sonucu olarak, bilgi işlem (ADP) ekipmanları ithalatı yüzde 204 oranında arttı. Yapay zeka altyapısına yönelik bu devasa teknoloji harcaması, enerji maliyetlerindeki artışla da birleşince ticaret fazlasını tek bir ayda yutup bitirdi.

Büyüme beklentileri üzerinde kara bulutlar

Bu tablo, yalnızca bir veri seti değişikliği değil, aynı zamanda Avustralya’nın GSYİH büyüme projeksiyonları için de ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Net ihracatın büyümeden puan çalacağı bir döneme girmiş olmamız, Avustralya doları üzerindeki baskıyı artırırken merkez bankasının manevra alanını da daraltıyor. Dokuz yıllık fazlanın ardından gelen bu 'teknolojik ve emtia tabanlı' açık, ülkenin dış ticaret yapısındaki kırılganlıkları ve dönüşümü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.