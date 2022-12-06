Avustralya'da 25 baz puanlık faiz artışı
Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak 10 yılın zirvesi olan yüzde 3.1'e çıkardı.
Reuters
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Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 10 yılın zirvesine çıkardı ve faiz artırımlarının devam edeceği şeklindeki değerlendirmesini korudu.
RBA bu yılın son para politikası toplantısında politika fazini 25 baz puan artırarak yüzde 3.1'e çıkardı. RBA böylece Mayıs ayından bu yana 300 baz puan faiz artırımına gitmiş oldu.
Ekonomistler RBA'nın politika faizini art arda üçüncü kez 25 baz puan artırmasını bekliyordu.