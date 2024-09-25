Avustralya'da enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine indi

Avustralya'da enflasyon, hükümetin elektrik için sağladığı sübvansiyonların da desteğiyle ağustos ayında son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyonda da yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesi görülürken, Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz indirimlerine başlar mı diye merak edildi.

Enflasyondaki düşüş ve piyasa tepkisi

CNBC haberine göre, Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artarak temmuz ayındaki yüzde 3,5'ten düştü. Bu düşüş, federal ve eyalet hükümetlerinin sağladığı elektrik sübvansiyonlarından kaynaklandı. Destekler fiyatları neredeyse yüzde 15 oranında düşürdü.

Ancak, piyasa tepkisi sınırlı kaldı çünkü RBA, bu düşüşün geçici olduğunu ve yakın vadede faiz indirimi için yeterli olmadığını daha önce belirtmişti. Avustralya doları, son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden gerileyerek 0.6891 dolarda sabit kaldı. Üç yıllık tahvil vadeli işlemleri ise büyük ölçüde değişmeden kaldı.

Faiz indirimi beklentileri

Swap işlemleri, RBA'nın aralık ayında faiz indirimlerine başlayabileceğini öngörüyor. RBA, faiz oranlarını Kasım ayından bu yana sabit tutuyor ve mevcut yüzde 4,35'lik nakit oranının, enflasyonu hedef bant olan yüzde 2-3 aralığına geri getirmek için yeterli olduğunu düşünüyor.

Ancak, çekirdek enflasyonun hâlâ yüksek olması, politika yapıcıların enflasyonun hedef aralığa doğru ilerlediğine dair yeterince güven duymalarını engelliyor. RBA Başkanı Michele Bullock, yakın vadede faiz indirimlerinin beklenmediğini belirtti.

Hükümetin görüşü ve gelecek beklentileri

Hazine Bakanı Jim Chalmers, enflasyon rakamlarını "cesaret verici" ve "olumlu" olarak nitelendirdi, ancak aylık verilerin dalgalı olabileceğini ve enflasyonun her zaman düz bir çizgide düşmediğini vurguladı.

IG analisti Tony Sycamore ise "Bugün belirtilen temel enflasyondaki düşüşlerin, hayati öneme sahip üçüncü çeyrek enflasyon rakamlarında da tekrarlanması durumunda, RBA'nın 5 Kasım'daki toplantısında güvercin bir tutum benimsemesini ve aralık ayında 25 baz puanlık ilk faiz indirimi yapmasını sağlar" dedi.

Bu gelişmeler ışığında, Avustralya ekonomisinin gelecekteki seyrini belirleyecek olan RBA'nın politikaları yakından izlenmeye devam edilecek.