Avustralya'da enflasyon göstergesi eylülde yavaşladı

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Eylül verisi, ülkede fiyat baskılarının aylık bazda bir miktar hafiflediğine işaret etti. Melbourne Enstitüsü'nün göstergesi, piyasalar ve politika yapıcılar için enflasyon eğilimine ilişkin aylık bir ölçüm sunuyor.

Yıllık enflasyon hedefin üzerinde

Buna karşın Avustralya'da enflasyonun genel seviyesi yüksek kalmayı sürdürüyor. Melbourne Enstitüsü'nün eylül ayı göstergesinde yıllık enflasyon %4,8 olarak hesaplandı ve bu oran ağustosla aynı kaldı. Eylüldeki yıllık gösterge, aylık verideki yavaşlamaya karşın fiyat artışlarının halen güçlü seyrettiğine işaret etti.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun ağustos ayına ilişkin resmi tüketici fiyat endeksi de yıllık enflasyonun %4'e yükseldiğini ortaya koymuştu. Temmuzda %3,5 olan yıllık TÜFE, ağustosta %4'e çıkarak Avustralya Merkez Bankası'nın %2-3 arasındaki hedef aralığının üzerinde kalmıştı.

Konut ve verimlilik görünümü etkiliyor

Enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskler de devam ediyor. Zayıf verimlilik artışı ekonominin potansiyel üretimini sınırlarken, konut piyasasındaki gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlik görünümü zorlaştırıyor.

Melbourne Enstitüsü'nün eylül verisinde aylık enflasyonun üçüncü ay üst üste yükseldiği ve artışta ulaşım fiyatlarının öne çıktığı belirtildi. Böylece göstergede aylık bazda artış sürerken, yıllık enflasyon %4,8 ile ağustos seviyesini korudu.