Avustralya'da enflasyon uyarısı: Seviye çok yüksek

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Parlamento'da konuşan Bullock, Orta Doğu'daki çatışmanın beklenenden uzun sürmesinin dünya genelinde faiz oranlarının yükselmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Para piyasaları, Avustralya Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırmasını neredeyse tamamen fiyatlıyor. Banka, yılın başından bu yana üç faiz artırımına gitti.

Enerji fiyatlarının yüksek kalması, Avustralya'da işletmelerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmasını zorlaştırıyor.

İş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ediyor

Bullock, kapasite baskıları ve Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle Avustralya'da enflasyonun bir süre daha yüksek kalmasının beklendiğini söyledi.

Yüksek enflasyon ve faiz oranlarına rağmen Avustralya'da iş gücü piyasası sıkılığını koruyor. Göstergeler, istihdam koşullarının tam istihdama yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Finansal istikrar endişelerinin şimdilik sınırlı kaldığını belirten Bullock, Avustralya'da konut fiyatlarının mayıs ayından bu yana önemli ölçüde gerilediğini açıkladı.

Bullock, yüksek faiz oranlarının mortgage borcu bulunan Avustralyalılar için zorlayıcı olduğunu belirterek, enflasyonu düşürmenin zorunlu olduğunu söyledi. Bullock, yüksek enflasyonun özellikle düşük gelirli ve mali açıdan kırılgan kesimleri etkilediğini vurguladı.