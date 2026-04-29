Avustralya’da mart enflasyonu sıçradı: Veriler para politikasında yol ayrımına mı işaret ediyor?

Avustralya ekonomisinde fiyat baskıları mart ayı itibarıyla belirgin bir yükseliş trendine girdi. Şubat ayında yıllık yüzde 3,7 olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), mart döneminde yüzde 4,6’ya tırmandı. Bu sıçramanın en büyük tetikleyicisi, dünya genelindeki arz sıkıntıları ve jeopolitik gerilimlerle beslenen akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artış oldu. Ulaştırma maliyetleri aylık bazda yüzde 9,2 artarken, otomotiv yakıtı fiyatlarında görülen yüzde 32,8’lik rekor yükseliş, 2017 yılından bu yana kaydedilen en sert aylık hareket olarak kayıtlara geçti.

Tahminlerin altında kalan artış nefes aldırdı

Her ne kadar manşet enflasyondaki tırmanış dikkat çekici olsa da gerçekleşen rakamlar öngörülerin bir miktar altında kalarak piyasada daha kötümser bir tablonun önüne geçti. Genel beklenti, enerji şokunun etkisiyle yıllık enflasyonun yüzde 4,7 veya yüzde 4,8 seviyelerine ulaşacağı yönündeydi. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 1,1 artış gösterdi; bu veri de yüzde 1,3 olan beklentilerin gerisinde kalarak, fiyat artış hızının korkulan boyutlara henüz ulaşmadığını kanıtladı. Konut sektöründeki yüzde 6,5 ve gıda kalemindeki yüzde 3,1’lik yıllık artışlar, enflasyonun yüksek kalmasındaki ana sütunlar olmaya devam etti.

Çekirdek enflasyon sabit seyrini korudu

Para politikası kararları açısından kritik öneme sahip olan ve oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon verisi ise umut verici bir tablo sergiledi. Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) favori göstergesi olan ‘kırpılmış ortalama’ enflasyon, mart ayında yıllık yüzde 3,3 seviyesinde sabit kalarak şubat verisini korudu. Çekirdek rakamlardaki bu durağanlık, akaryakıt kaynaklı ani şokun ekonominin genel geneline ve hizmet sektörüne henüz yayılmadığına işaret ediyor. Bu durum, fiyat baskılarının şimdilik belirli sektörlerle sınırlı kaldığını gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

Para politikası ve piyasa yansımaları

Enflasyonun yüzde 2-3 arasındaki resmi hedef bandının üzerinde kalmaya devam etmesi, politika yapıcıların sıkı duruşunu koruyacağına dair inancı pekiştirdi. Verinin ardından piyasalarda oluşan fiyatlamalar, mayıs ayındaki toplantıda faiz oranlarında yeni bir artışa gitme ihtimalini yüzde 76 seviyelerinde tutuyor. Döviz piyasalarında ise Avustralya doları, verilerin beklentilerin bir nebze altında kalmasıyla 0,7170 seviyelerine doğru sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Mevcut tablo, enerji fiyatlarındaki oynaklığın önümüzdeki aylarda da ekonomi yönetiminin en önemli sınavı olacağını doğruluyor.