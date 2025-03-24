Avustralya'da PMI verileri, ekonominin toparlandığına işaret ediyor

S&P Global satın alma yöneticileri (PMI) bileşik çıktı endeksi, mevsimsel düzeltilmiş verilerle şubat ayındaki 50,6'dan mart ayında 51,3'e yükseldi ve özel sektör çıktısının üst üste altıncı ayda arttığını gösterdi. Veriler son genişlemenin geçen ağustos ayından bu yana en hızlısı olduğuna işaret etti.

Rapora göre, çıktıdaki genişleme, personel seviyelerinin neredeyse üç yılın en hızlı artışını kaydetmesiyle daha yüksek yeni iş büyümesi tarafından yönlendirildi.

Yine de Trump yönetiminin ticaret politikalarıyla ilgili artan huzursuzluk belirgindi.

S&P Global Market Intelligence'da Ekonomi İştirak Direktörü olan Jingyi Pan, ileriye dönük göstergelerin önümüzdeki 12 ayda iş faaliyeti büyümesine ilişkin güvenin azaldığını, iş sahiplerinin yorumlarının tarife belirsizliğinin üretim büyümesine gölge düşürmeye devam edebileceğini gösterdiğini söyledi.

ABD, Avustralya çelik ve alüminyum sevkiyatlarına zaten tarifeler getirdi; ancak ABD ile Çin arasında tırmanan bir ticaret savaşı olasılığı büyük bir endişe kaynağı ve dünya ekonomisindeki herhangi bir yavaşlamanın Avustralya emtia ihracatının fiyatlarını düşürmesi muhtemel.

Veriler, mart ayında maliyet baskılarının yoğunlaşmasıyla Avustralya Merkez Bankası'nı da bir dereceye kadar alarma geçirmiş olacak. Yine de veriler, iş sahiplerinin önümüzdeki 12 aydaki faaliyete ilişkin iyimserliğin azalmasıyla maliyetleri kısmen karşılamayı tercih ettiğini gösterdi.

İmalat sektöründe PMI şubat ayındaki 50,4 seviyesinden 52,6'ya çıkarken, hizmet sektöründe PMI 50,8'den 51,2'ye yükseldi.