Avusturya'da enflasyon eylülde beklentinin üzerinde arttı
Avusturya'da enflasyon eylülde yeniden hız kazandı. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda %3,6'ya yükselirken, piyasa beklentisi olan %3,4-3,5 bandının üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki yükselişte akaryakıt ve kalorifer yakıtı fiyatlarındaki artış belirleyici oldu.
İstatistik Avusturya'nın cuma günü yayımladığı hızlı tahminlere göre Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta %3,2 olan yıllık artışını eylülde %3,6'ya taşıdı. Aylık bazda ise fiyatlar %0,2 yükseldi.
Enerji fiyatlarında belirgin hızlanma
Avrupa Birliği uyumlu Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi de yıllık %3,5 arttı. Kurum, eylüldeki enflasyon artışının akaryakıt ve kalorifer yakıtı fiyatlarından kaynaklandığını belirtti.
Enerji fiyatlarındaki yıllık artış eylülde %14,5'e ulaşarak ağustostaki %9,9 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece enerji grubu, genel enflasyondaki hızlanmanın temel belirleyicisi oldu.
Hizmet fiyatları ise enflasyona en yüksek katkıyı vermeyi sürdürdü. Ancak hizmet enflasyonu %4,4'ten %4,2'ye geriledi.
İstatistik Avusturya, eylül ayına ilişkin nihai enflasyon verilerinin 16 Ekim'de açıklanacağını bildirdi.