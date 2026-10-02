Avusturya'da enflasyon eylülde beklentinin üzerinde arttı

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İstatistik Avusturya'nın cuma günü yayımladığı hızlı tahminlere göre Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta %3,2 olan yıllık artışını eylülde %3,6'ya taşıdı. Aylık bazda ise fiyatlar %0,2 yükseldi.

Enerji fiyatlarında belirgin hızlanma

Avrupa Birliği uyumlu Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi de yıllık %3,5 arttı. Kurum, eylüldeki enflasyon artışının akaryakıt ve kalorifer yakıtı fiyatlarından kaynaklandığını belirtti.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış eylülde %14,5'e ulaşarak ağustostaki %9,9 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece enerji grubu, genel enflasyondaki hızlanmanın temel belirleyicisi oldu.

Hizmet fiyatları ise enflasyona en yüksek katkıyı vermeyi sürdürdü. Ancak hizmet enflasyonu %4,4'ten %4,2'ye geriledi.

İstatistik Avusturya, eylül ayına ilişkin nihai enflasyon verilerinin 16 Ekim'de açıklanacağını bildirdi.