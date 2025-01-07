Ayrılan ayrılana: ABD’nin dev bankaları ittifaktan çıkıyor!

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan da kredi ve yatırım faaliyetlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabalarıyla uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden "Net-Sıfır Bankacılık İttifakı"ndan ayrıldı.

Şirketten, e-maille yapılan açıklamada, "Firmamız, hissedarlarımızın ve müşterilerimizin çıkarlarını geliştirmek için bağımsız olarak çalışmaya devam edecek ve enerji güvenliğini geliştirirken daha düşük karbonlu teknolojilere yardımcı olacak pragmatik çözümlere odaklanmaya devam edecek. Enerji dönüşümü ve ekonominin farklı sektörlerinde karbonsuzlaşmayla ilgilenen müşterilerimizin bankacılık ve yatırım ihtiyaçlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Bankaların karbon nötr veya sıfır net sera gazı emisyonu hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan girişim olan "Net-Sıfır Bankacılık İttifakı (NZBA) ittifakından daha önce Citigroup, Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley ve Goldman Sachs Group da ayrıldığını duyurmuştu.