  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Ayrılan ayrılana: ABD’nin dev bankaları ittifaktan çıkıyor!
Takip Et

Ayrılan ayrılana: ABD’nin dev bankaları ittifaktan çıkıyor!

Citigroup, Bank of America gibi önde gelen bankaların ardından Goldman Sachs da küresel iklim ittifakından ayrıldığını duyurduktan sonra son banka da yine bir dev oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayrılan ayrılana: ABD’nin dev bankaları ittifaktan çıkıyor!
Takip Et

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan da kredi ve yatırım faaliyetlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabalarıyla uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden "Net-Sıfır Bankacılık İttifakı"ndan ayrıldı.

Şirketten, e-maille yapılan açıklamada, "Firmamız, hissedarlarımızın ve müşterilerimizin çıkarlarını geliştirmek için bağımsız olarak çalışmaya devam edecek ve enerji güvenliğini geliştirirken daha düşük karbonlu teknolojilere yardımcı olacak pragmatik çözümlere odaklanmaya devam edecek. Enerji dönüşümü ve ekonominin farklı sektörlerinde karbonsuzlaşmayla ilgilenen müşterilerimizin bankacılık ve yatırım ihtiyaçlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Bankaların karbon nötr veya sıfır net sera gazı emisyonu hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan girişim olan "Net-Sıfır Bankacılık İttifakı (NZBA) ittifakından daha önce Citigroup, Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley ve Goldman Sachs Group da ayrıldığını duyurmuştu.

Goldman Sachs, bankalar için oluşturulan küresel iklim ittifakından ayrıldıGoldman Sachs, bankalar için oluşturulan küresel iklim ittifakından ayrıldıKüresel Ekonomi
Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin: 2026 yılına ertelediGoldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin: 2026 yılına ertelediAltın Haberleri
2025'te dünyayı neler bekliyor? Goldman Sachs’tan küresel ekonomi için 7 kritik tahmin2025'te dünyayı neler bekliyor? Goldman Sachs’tan küresel ekonomi için 7 kritik tahminKüresel Ekonomi
ABD’li dev enflasyonda düşüşe “temkinli” yaklaştıABD’li dev enflasyonda düşüşe “temkinli” yaklaştıEkonomi
Küresel Ekonomi
ABD'de açık iş sayısı kasımda beklentileri aştı: Son 6 ayın en yüksek seviyesi
ABD'de açık iş sayısı kasımda beklentileri aştı: Son 6 ayın en yüksek seviyesi
ABD'de ISM hizmet endeksi aralıkta beklentilerin üzerine çıktı
ABD'de ISM hizmet endeksi aralıkta beklentilerin üzerine çıktı
NSO, Hindistan'ın büyüme tahminini aşağı çekti
NSO, Hindistan'ın büyüme tahminini aşağı çekti
ABD'nin ihracatı tüm zamanların zirvesinde
ABD'nin ihracatı tüm zamanların zirvesinde
ABD'de tatil dönemi satışlarda artış!
ABD'de tatil dönemi satışlarda artış!
ABD'de perakende satışlar arttı
ABD'de perakende satışlar arttı