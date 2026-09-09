Azerbaycan ekonomisinde çift yönlü tablo: Enerjide daralma, hizmetlerde güçlü artış

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Yılın ilk sekiz aylık tablosunda ekonomik faaliyetlerin sektörler arasındaki dağılımı da farklılaştı. Enerji sektöründeki daralma sürerken, petrol ve gaz dışındaki alanlarda büyüme kaydedildi. Hizmet faaliyetleri ise ekonominin büyümesini destekleyen başlıca alanlar arasında yer aldı.

Ekonominin enerji dışı bölümü pozitif ayrıştı

Petrol ve doğal gaz sektöründeki üretim düşüşüne karşın Azerbaycan'ın enerji dışı ekonomisi büyümesini korudu. Bu alandaki ekonomik aktivite ocak-ağustos döneminde %2,1 arttı.

Buna karşılık petrol ve gaz sektöründe üretim %0,8 oranında geriledi. Böylece enerji sektöründeki zayıf görünüm, toplam ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam etti.

Sanayi büyümeye fren yaptı

Azerbaycan ekonomisindeki yavaşlamada sanayi sektörünün performansı öne çıktı. Sanayi üretimi yılın ilk sekiz ayında %0,4 düşüş gösterdi.

Sektör, ocak-temmuz döneminde %0,3'lük üretim artışı kaydetmişti. Son veriler, sanayi üretimindeki seyrin kısa sürede pozitiften negatife döndüğünü gösterdi.

Tarım sektöründe ise üretim artışı devam etti. Ancak büyüme hızı önceki döneme göre sınırlı ölçüde azalarak %2,6'ya indi. Sektörde ocak-temmuz döneminde %2,8 büyüme kaydedilmişti.

Taşımacılık ve iletişimde yüksek büyüme

Ekonominin hizmet tarafında ise daha güçlü bir tablo ortaya çıktı. Ulaştırma ve depolama faaliyetlerindeki üretim %8,7 artarak ekonomik aktivitenin en hızlı büyüyen alanlarından biri oldu.

Bilgi ve iletişim sektöründe büyüme daha da yüksek gerçekleşti. Sektörün üretimi %10,7 yükseldi. Böylece önceki dönemde kaydedilen %10,4'lük artışın üzerine çıkıldı.

Tüketim tarafındaki göstergeler de büyümenin sürdüğüne işaret etti. Perakende ticaret cirosu ocak-ağustos döneminde %3,9 arttı. Bu oran bir önceki dönemde %3,8 düzeyindeydi.

Azerbaycan ekonomisinin ilk sekiz aylık görünümünde, sanayi ve enerji sektörlerindeki zayıflığa karşın hizmetler, iletişim, ulaştırma ve perakende ticaretteki hareketlilik öne çıktı. Toplam büyümenin %1,2'ye gerilemesi ise ekonominin yılın ilerleyen bölümünde daha düşük bir ivmeyle yol aldığını ortaya koydu.