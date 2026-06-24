Azerbaycan Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Azerbaycan Merkez Bankası, ülkenin genel ekonomik seyrini ve finansal piyasalardaki likidite hareketliliğini masaya yatırdığı stratejik yönetim kurulu toplantısını tamamladı. Toplantı sonrasında paylaşılan verilere göre, piyasa aktörlerinin merakla beklediği politika faiz oranı beklentilere paralel olarak %6,5 seviyesinde sabit bırakıldı. Ekonomi yönetimi, piyasadaki borçlanma dengesini kontrol altında tutmak adına faiz koridorunun alt sınırını %5,5, üst sınırını ise %7,5 olarak uygulamaya devam edeceğini ilan etti.

Fiyat istikrarı ve yerel para birimi güven veriyor

Alınan kararın arka planında, ülke içindeki tüketici fiyat endeksindeki artış hızının yavaşlaması ve enflasyon baskısının hedeflenen koridorun içinde kalması yatıyor. Yurt içi piyasalardaki arz-talep dengesinin oturması ve döviz kurlarındaki sakin seyir, Azerbaycan Merkez Bankası'nın mevcut oranları korumasındaki en büyük etkenler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, finans sektörüne yönelik sermaye girişlerinin güçlü yapısını koruması ve yerel para birimine olan güvenin yüksek seyretmesi de ekonomi yönetiminin hamle alanını genişletiyor.

Gelecek dönem para politikası ve yeni takvim

Küresel enerji piyasalarındaki olumlu hava ve ülkenin dış ticaret fazlası vermesi genel görünümü desteklese de yetkililer ihtiyatı elden bırakmıyor. Gelecek dönemlerde ithal maliyetlerden kaynaklanabilecek olası fiyat dalgalanmalarına karşı izleme mekanizmalarının aktif tutulacağı belirtildi. Azerbaycan Merkez Bankası, sonraki süreçte atılacak adımların tamamen makroekonomik verilerin seyrine, piyasa likiditesine ve reel sektörün kredi dinamiklerine göre şekilleneceğini vurguladı. Bu doğrultuda, piyasa koşullarına hızlı uyum sağlamak amacıyla bir sonraki faiz gözden geçirme toplantısının tarihi 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi.