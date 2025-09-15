  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Azerbaycanlı SOCAR, petrol rafinerisi Italiana Petroli'yi satın alacak
Azerbaycanlı SOCAR, petrol rafinerisi Italiana Petroli'yi satın alacak

Azerbaycan kamu petrol işletmesi SOCAR, İtalyan petrol rafineri şirketi Italiana Petroli'yi satın almak için harekete geçti. Şirketlerin anlaşma sağlamak üzere oldukları belirtiliyor.

İtalyan petrol rafineri şirketi Italiana Petroli'nin kurucu ailesi, şirketi Azerbaycan kamu petrol işletmesi SOCAR'a satmak için anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtiliyor.

Bugün anlaşma imzalanabilir

Üç kaynağın aktardığı bilgiye göre, anlaşmanın sağlanması durumunda İtalya'nın en büyük petrol istasyonu ağlarından birisi SOCAR'ın olacak. İki kaynak, son anda bir erteleme olmaması durumunda anlaşmanın bugün imzalanacağını söyledi.  

Kaynaklar anlaşmanın büyüklüğüne dair bir detay vermedi.

2.5 milyar euro fiyat biçiliyor

İtalyan şirketin sahibi Brachetti-Peretti Ailesi şirkete 2.5 milyar euro (2.9 milyar dolar) fiyat biçerken, şirketin yaklaşık 500 milyon euro nakdi bulunuyor.

SOCAR ve Italiana Petroli, Reuters'in sorularına henüz yanıt vermedi.  

SOCAR'a İtalyan Intesa Sanpaolo IMI CIB danışmanlık hizmetleri verirken, Italiana Petroli'nin sahiplerine UniCredit danışmanlık yapıyor.

