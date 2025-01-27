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BAE'de memorandum imzalandı: Gürcistan'a 6 milyar dolarlık yatırım

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı resmi temaslar sırasında, Emaar Grubu ile ülkesine 6 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngören memorandum imzaladıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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BAE'de memorandum imzalandı: Gürcistan'a 6 milyar dolarlık yatırım
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temaslarda bulunan  Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, burada Gürcü basınına yaptığı açıklamada, ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

BAE'de, yerel firma Emaar Grubu ile Gürcistan'a 6 milyar dolarlık yatırım yapılmasını kapsayan bir memorandum imzaladıklarını aktaran Kobakhidze, "Bugün, ülkemize eşi benzeri görülmemiş bir yatırım öngören memoranduma imza attık. Yatırım sektöründe olağanüstü deneyime sahip, tanınmış Emaar Grubu adlı şirket tarafından Gürcistan'a 6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirilecek." dedi.

Söz konusu yatırımla ülkesinin başkenti Tiflis'te, Batum kentinde ve Batum'a yakın Gonio kasabasında çok amaçlı kalkınma projelerinin yapılacağını aktaran Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar ülkemizin ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Ekonomik büyüme hızını daha da artıracak, yeni istihdam yaratacak ve tüm bunlar ülkemize başka yatırımcıların da gelmesini sağlayacaktır."

Kobakhidze, ayrıca BAE temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya geldi.

 

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