BAE'den 150 milyar dolarlık petrol ve gaz yatırımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC, gelecek 5 yılda şirketin sermaye yatırımlarını 150 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

ADNOC, 2023-2027 yılları için sermaye yatırımlarını artırmayı içeren güncellenmiş stratejisi hakkında açıklama yaptı.

Buna göre, şirketin gaz işleme ve sıvılaştırılmış doğal gaz alanlarındaki faaliyetleri birleştirilecek; "ADNOC Gas" şirketi kurulacak, gelecek sene Abu Dabi Borsasındaki yeni şirkette azınlık hissesinin ilk halka arzı gerçekleştirilecek.

Şirket, söz konusu strateji kapsamında gelecek 5 senede sermaye yatırımlarını 550 milyar dirheme (yaklaşık 150 milyar dolara) çıkaracak, daha önce açıklanan üretim kapasitesini günde 5 milyon varile çıkarma hedefi de 2030 yerine 2027 yılı için hızlandırılacak.

Öte yandan BAE'nin rezervlerinin 113 milyar varil petrol ve 290 trilyon standart fit küp gaza yükseldiği belirtildi.

Ülke içi katma değeri artırmaya yönelik ADNOC programının, 35 milyar dirhemin (yaklaşık 9,5 milyar dolar) yerel ekonomiye yönlendirilmesine katkı sağladığı kaydedildi.

ADNOC'un, bu yıl içerisinde 2030 yılına kadar 70 milyar dirhem (yaklaşık 19 milyar dolar) tutarında 100'den fazla ürünü yerel olarak üretme fırsatını hedefleyen bir takım anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden biri olan ve tümüyle Abu Dabi Emirliği hükümetine ait olan "ADNOC", 16 uzmanlaşmış yan kuruluşu ve ortak girişimi içeriyor.