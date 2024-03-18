BAE’den Almanya ile yeni LNG tedariki anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2028'den itibaren 15 yıl boyunca Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satacak.

Yapılan açıklamalara göre Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (Adnoc), Alman devlet enerji grubu SEFE'ye yılda 1 milyon ton LNG göndermek üzere bir ön anlaşma imzaladı. Adnoc, Almanya'ya göndereceği LNG'yi Abu Dabi yakınlarındaki Ruwais'te inşa etmeyi planladığı yeni LNG ihracat tesisinden tedarik edecek.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, bu on yılın sonuna kadar kömürden çıkmayı umduğu için gazın orta vadede kilit bir rol oynayacağını kabul etti. Nihayetinde daha temiz enerji türlerine geçmeyi hedefliyor ve hidrojen altyapısının kurulmasını teşvik etmeye çalışıyor. Almanya 2045 yılına kadar iklim nötr olmak istiyor.