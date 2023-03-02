BAE’den İngiltere’ye batarya depolama yatırımı

BAE’nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar, İngiltere'de batarya depolama projelerine 1,2 milyar dolar yatırım yapacak.

Masdar İcra Direktörü Mohamed Jameel Al Ramahi, Uluslararası Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, İngiltere'de temiz enerji projelerine yaptıkları yatırımların 4 milyar sterlini bulduğunu dile getirdi.

BAE-İngiltere Yatırım Ortaklığı ve Masdar'ın büyüme planları kapsamında yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Al Ramahi, "İngiltere'de batarya depolama projelerine 1 milyar sterlini bulan yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Al Ramahi, BAE'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na başkanlık ettiğini anımsatarak, temiz enerji dönüşümünün başarılı bir şekilde sağlanması için şirket olarak temiz enerji yatırımlarını hızlandırmaya devam edeceklerini aktardı.

Masdar'ın, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, Mubadala Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi PJSC olmak üzere üç büyük hissedarı bulunuyor.