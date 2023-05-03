Bağdat ve IKBY petrol ihracatında uzlaşamadı
Bağdat ve Kürt bölgesel yönetimi petrol ihracatının yeniden başlamasında uzlaşamadı, 2 hafta içinde anlaşmaya varılması bekleniyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reuters'ın haberine göre Irak federal hükümeti ve Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi, kuzeydeki sahalarda üretilen petrolün Ceyhan limanına ihracatının yeniden başlamasına yönelik anlaşmaya varamadı.
Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani, Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi ile nihai anlaşmaya iki hafta içinde varılmasını beklediğini açıkladı.