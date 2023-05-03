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Bağdat ve IKBY petrol ihracatında uzlaşamadı

Bağdat ve Kürt bölgesel yönetimi petrol ihracatının yeniden başlamasında uzlaşamadı, 2 hafta içinde anlaşmaya varılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Reuters'ın haberine göre Irak federal hükümeti ve Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi, kuzeydeki sahalarda üretilen petrolün Ceyhan limanına ihracatının yeniden başlamasına yönelik anlaşmaya varamadı.

Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani, Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi ile nihai anlaşmaya iki hafta içinde varılmasını beklediğini açıkladı.

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