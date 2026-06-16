Bahar sezonu gecikmeli mi başlıyor? Kanada konut pazarındaki canlanma ne kadar kalıcı?

Gayrimenkul pazarında yılın ilk çeyreğinde yaşanan durgunluk, iklim şartlarının ve ekonomik beklentilerin değişmesiyle birlikte yerini hareketliliğe bırakıyor. Resmi verilere göre, ülke genelinde mülk satışları mayıs ayında nisan ayına kıyasla %5,5 artarak iki aydır üst üste yukarı yönlü bir grafik çizdi. Bu durum, yüksek faiz ortamı nedeniyle uzun süredir sınır hattında bekleyen alıcı ve satıcıların beklentilerinin nihayet aynı rasyonel çizgide buluşmaya başlaması olarak değerlendiriliyor.

Fiyatlarda dengelenme ve bölgesel ayrışmalar

Piyasadaki işlem hacmi nisan ayına göre ivme kazansa da, yıllık bazda bakıldığında konut satışlarının mevsimsellikten arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı ayına göre %5,1 geride kaldığı görülüyor. Bu durum, pazarın tam anlamıyla bir patlama yaşamaktan ziyade sağlıklı bir dengelenme sürecine girdiğini kanıtlıyor.

Fiyat cephesinde ise ulusal düzeyde ortalama konut satış fiyatı %1,5’lik sınırlı bir yıllık artışla 702 bin 79 Kanada doları seviyesine tırmanarak son 23 ayın en yüksek sınırını aştı. Buna karşın, fiyat endeksindeki aylık %0,1'lik mikro gerileme; British Columbia, Ontario ve Alberta gibi büyük eyaletlerdeki aşırı değerlenmiş mülk fiyatlarının yavaş yavaş törpülendiğini ortaya koyuyor.

Yeni ilanlarda düşüş ve arz-talep dengesi

Alıcıların piyasaya geri dönüşüne tezat olarak, satılık yeni ilan listelerindeki arzın aylık bazda %1 oranında azalması dikkat çeken bir diğer teknik detay oldu. Yeni listelenen mülk sayısındaki bu hafif geri çekilme, satışların yeni ilanlara oranını %46,2'den %49,2 seviyesine kadar çıkardı.

Tarihsel ortalaması %54,8 olan bu rasyonun mevcut seviyesi, Kanada konut piyasasının ne tam anlamıyla alıcı ne de satıcı lehine olduğunu, tam aksine dengeli pazar sınırları içinde hareket ettiğini tescilliyor. Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının izleyeceği rota, bu gecikmeli bahar canlanmasının kalıcı bir ralliye dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen ana faktör olacaktır.