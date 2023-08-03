Bailey: Faiz oranı zirvede değil

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinin sona erdiğini ve faiz oranlarının olduğu yerde kalacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Bailey, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Kanıtlar bir yöne gitti, sonra biraz diğer yöne gitti. Bu yüzden her şeyin bittiğini ilan etmenin zamanı olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin bittiğini ilan etme zamanı değil, faizlerde bulunduğumuz yere bağlıyız." diye konuştu.

Bailey, beklenenden yüksek olan ücret enflasyonunun, güçlü enflasyonun zincirleme etkilerinin önceden düşünülenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini söyledi.

BoE Başkanı, "Bizim yargımıza göre, ücret enflasyonundaki yukarı yönlü sürprizler, 2021 ve 2022'de birçok ithal malın fiyatlarındaki keskin artışa tepki olarak ortaya çıkan ikinci tur etkilerin ortadan kalkmasının daha uzun süreceğini gösteriyor." dedi.

BoE, faiz oranlarını 25 baz puan artışla 15 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'e yükseltti.