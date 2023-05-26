Bakır-altın mücadelesi durgunluk sinyali veriyor

Evrim KÜÇÜK

ABD’de federal borçlanma tavanının artırılması konusunda gelecek haftaya kadar bir uzlaşmanın sağlanacağı umutları ABD dolarını güçlendirirken altın fiyatını aşağı çekiyor. Fed üyelerinin Haziran ayında faiz artırımına devam edilebileceği yönündeki sinyaller de altın fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Ancak yine de altın, ekonominin barometresi olarak görülen bakırdan daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Bu da bir ekonomik durgunluk sinyali olarak değerlendiriliyor.

Gundlach oranı nedir ve ne anlama gelir?

Bakırın alabildiği altın miktarını gösteren Gundlach oranı, 2021'in başından bu yana en düşük seviyelerde. Şu an bakırın pound başına fiyatı 3.60 dolarken, altının 1.960 dolar olmasıyla Gundlach oranı 0,0018 seviyesinde.

Gundlach oranı, ünlü para yöneticisi Jeff rey Gundlach tarafından bakır ve altın arasındaki ilişkiyi yakından takip ederek oluşturulan bir ölçüt. Oranın düşük seviyelerde olması, bir resesyonun yaklaşmakta olduğunun habercisi olarak görülüyor. Bu oran, bakır fiyatının altın fiyatına bölünmesiyle hesaplanıyor. Şu sıralar ton başına 7 bin 900, pound başına 3.60 dolar civarında işlem gören bakır fiyatları son 1 ayda yüzde 7 civarında yıllık bazda ise yüzde 16 geriledi. 1.960 dolar seviyesinde işlem gören ons altının son 1 ayda değer kaybı yüzde 1.45 iken yıllık bazda yüzde 5’ten fazla yükseldiği dikkat çekiyor. Ekonomik durgunluk veya enfl asyon korkularına karşı endüstriyel faaliyetlerin pusulası olarak kabul edilen bakır/ altın oranı da son aylarda düşüş eğilimine girdi ve 1 ton bakır için rasyo 4.03, 1 pound bakır için de 0.0018 ile 2021 yılının başından bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu durum, ekonomik belirsizliğin arttığı ve yatırımcıların daha temkinli davrandığı bir döneme işaret edebilir. Ayrıca, düşük Gundlach oranı, genellikle faizde düşüş beklentisi ile ilişkilendirilir. Bu nedenle, yatırımcılar, düşük Gundlach oranının uzun vadeli ekonomik görünüm hakkında bir ipucu verebileceğini düşünerek, yatırım kararlarının şekillenmesinde bu oran dikkate alınıyor.

Örneğin, oranın düşük seviyelerde olması bir resesyonun yaklaşmakta olduğuna işaret edebilir. Ancak, uzmanlar yine de yatırımcıların her zaman diğer ekonomik göstergeleri de dikkate alarak yatırım kararlarını vermesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Ağustos 2020 ile Ekim 2021 arasında, COVID-19 sonrası küresel ekonomik toparlanmanın olağanüstü hızlanmasıyla bakır/ altın rasyosu neredeyse iki katına çıkmıştı. Ancak yüksek faizlerin yarattığı resesyon endişelerinin talebi baskılamasıyla bakır fiyatları bir süredir zayıf bir seyir izlerken, bakır/altın rasyosu da düşüyor.

Credit Suisse uyardı: Ons altın 1.900'ün altına gitmesi göz ardı edilemez

Ons altın fiyatı dün 1.960 dolar desteğinde tutunma gayreti içindeydi. Uzmanlara göre bu seviyelinin aşağısına doğru hareketler daha sert gerilemeye neden olabilir. Ons altında 1.954 doların altına sarkma olursa analistler ilk destek olarak 1.947 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde fiyatların 1.929 doları hedefl eyebileceği uyarısı yapılıyor. Credit Suisse, ise çok daha sert bir düşüşün yaşanabileceği konusunda ikazı yaptı. Fiyatların 1.949 doların altında kendine güçlü destekler bulmakta zorlanabileceğini belirten bankanın analistleri, 1.892 dolara kadar varan bir düzeltmenin yaşanma potansiyelinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi. Ancak finans kuruluşu, bu tahminlerin her zaman gerçekleşmeyeceği bileceği gerçeğinin akılda tutulması gerektiğini çünkü fiyatların birçok faktörden etkilendiğini belirtti.