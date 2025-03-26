Bakır, Trump tarifeleri yaklaşırken düşüşe geçti

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.49'da %1,2 düşüşle 9.992 dolar/tona geriledi. Dolar bugün zayıf ABD güven verileri ve kapsamlı tarifelerin ABD büyümesi üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin son sıçramayı frenlemesiyle bir nefes aldı.

Geçtiğimiz ay, ABD Başkanı Donald Trump, elektrikli araçlar, askeri donanım, elektrik şebekeleri ve birçok tüketim malı için kritik öneme sahip metalin ABD'deki üretimini yeniden inşa etmek için bakır ithalatına yönelik olası yeni tarifelerle ilgili bir soruşturma emri verdi.

Piyasalar, bir karar öncesinde endüstriyel metalin ABD'ye hareketini takip ediyor.

Bir analist "Birimlerin ABD'ye doğru önemli bir şekilde yönlendirildiğini ve oradaki stokların arttığını kabul ediyorum. Bu materyalin çoğu, ülkeye Şili veya Kanada gibi olağan kaynaklardan gelecek. Bu arada, Çin, Şili gibi üreticilerden ABD'ye birimler yönlendirdiği için malzeme sıkıntısı çekiyor, bu nedenle malzemeye ihtiyaçları var ve bunu LME'den veya borsa dışı kaynaklardan alabilirler" dedi.

LME'de alüminyum %0,3 düşüşle 2.602 dolar/tondan, kurşun %0,7 düşüşle 2.069,5 dolar/tondan, çinko %0,6 düşüşle 2.953,5 dolar/tondan, kalay %0,99 düşüşle 34.705 dolar/tondan ve nikel %0,3 düşüşle 16.110 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır %0,2 artışla 81.900 yuan/tondan(11.274,16 dolar), alüminyum %0,02 artışla 20.670 yuan/tondan, çinko %0,08 düşüşle 24.120 yuan/tondan, kurşun %0,03 düşüşle 17.525 yuan/tondan, nikel %0,6 artışla 129.750 yuan/tondan ve kalay %1,2 artışla 277.530 yuan/tondan işlem gördü.