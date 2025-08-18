  1. Ekonomim
Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracatı ocak-temmuz arasında yüzde 5.9 düştü.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracatı geriledi
Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracatı, boru hattında organik klorür tespit edilmesi sebebiyle Ocak ile Temmuz arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 düşüşle 16.2 milyon tona geriledi.

Azerbaycan'dan başlayıp Gürcistan üzerinden Türkiye'ye bağlanan boru hattı, BP'nin işlettiği Azeri, Çırağ ve Güneşli petrol sahalarından çıkartılan petrolün sevkiyatında kullanılıyor.

Azerbaycan'ın petrol rezervleri tükeniyor

İhracattaki düşüş, Azerbaycan'ın petrol rezervlerinin yavaş yavaş tükenmesiyle üretimde uzun vadeli bir azalmanın yansıması olarak görülüyor.

Ham petrolde klorür tespit edilmişti

Geçen ay boru hattından aktarılan ham petrolde organik klorür tespit edilmesi, fiyat farklarını dört yılın en düşük seviyesine çekmiş ve Ceyhan limanından petrol yüklemelerinin gecikmesine yol açmıştı.

