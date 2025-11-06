Baltık endeksi iki haftanın zirvesine çıktı

Baltık Borsası'nın ana deniz taşımacılığı endeksi, çeşitli segmentlerdeki güçlü gemi fiyatları sayesinde yükselişini sürdürerek iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite ve panamax gemi kazançlarındaki önemli artışlar, demir cevheri piyasasındaki devam eden arz fazlası endişelerine rağmen bu yukarı yönlü eğilimi destekledi.

Endeks, 60 puanlık bir artışla veya yüzde 3'lük bir yükselişle 2.063 puana çıkarak 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Capesize endeksi 158 puan veya yüzde 5,1'lik bir artışla 3.242'ye ulaşarak üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Capesize gemilerinin ortalama günlük kazancı ise 1.315 dolar artışla 26.888 dolara yükseldi.

Dalian demir cevheri vadeli işlem fiyatları, küresel sevkiyatlardaki düşüş nedeniyle, arz fazlası endişelerine rağmen yükselişle kapandı.

Panamax endeksi 24 puan veya yüzde 1,3 artışla 1.817 seviyesine yükselirken, bu gemilerin ortalama günlük kazancı 211 dolar artarak 16.351 dolara çıktı. Son olarak, Supramax endeksi 5 puan veya yüzde 0,4 artışla 1.312 puan oldu.