Baltık kuru yük endeksi 2025’i son 9 yılın zirvesinde tamamladı

Baltık kuru yük endeksi çarşamba günü hafif gerilese de 2016’dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetti.

Ana endeks BADI 1.877 puana inse de yılı yüzde 88,3 artışla tamamladı.

Ticaret rotalarındaki değişim ve Çin’den gelen beklenenden güçlü hammadde ve enerji talebi navlun talebini destekledi.

Capesize endeksi de son günlerde düşüş yaşamasına rağmen yılı yüzde 189,4 artıda kapattı. Panamax endeksi ise yaklaşık bir ay sonra ilk kez yükselerek 2021’den bu yana en iyi yıllık kazancını elde etti.

Baltık raporunun, Noel sonrası ve Yeni Yıl tatilleri nedeniyle 2 Ocak 2026’ya kadar yayımlanmayacağı belirtildi.