Baltık ülkeleri Sovyet döneminden kalan Rus elektrik şebekesinden ayrılıyor

Baltık ülkeleri bağımsızlık ve güvenlik için tarihi bir adıma hazırlanıyor. Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, Sovyetler Birliği'nden kalan BRELL sisteminden çıkıp Avrupa elektrik ağına tamamen entegre oluyor.

Bağların koparılması ‘sembolik’ bir öneme sahip

Petrol ve doğal gaz ihracatçısı Rusya ile elektrik bağlarının koparılması, bölgede 'sembolik' ve 'jeopolitik' bir öneme sahip. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Bu, Rusya ve Belarus'a olan enerji bağımlılığımızda geriye kalan son unsuru terk ettiğimiz anlamına geliyor" demişti.

Enerji arzı etkilenmeyecek

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin ardından zaten, Rusya ve Belarus’tan elektrik almayan Baltık ülkeleri, kullanıcılar için kesinti yaşanmayacağını duyurdu. Cumartesi günü bölge ülkelerini Rusya'nın Kaliningrad bölgesine bağlayan son iletim hattı da kapatılacak. Ardından 24 saat süreyle "Baltık Güç Sistemi" olarak adlandırılan bir moda geçilecek.

AB ile daha güçlü bağlar kuruluyor

Bu hamle, Baltık ülkelerinin Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirirken, Rusya’ya olan bağımlılığı tamamen sona erdiriyor. Bunu takiben üç ülke, Finlandiya, İsveç ve Polonya ile olan enerji hatlarıyla ihtiyacının tamamını AB'den karşılayacak.

Sabotajlara karşı güvenlik önlemleri arttırıldı

Son zamanlarda Baltık Denizi’ndeki deniz altı kablolarına yönelik sabotaj şüpheleri artarken, Litvanya ve Polonya arasındaki kritik enerji bağlantısı LitPol güvenlik altına alındı.

Baltık ülkeleri, bir dönem Sovyetler Birliği yıllarında birlikte yaşadıkları Rusya ve Belarus'tan gelebilecek olası tepkiye karşı tetikte bekliyorlar.

Yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanıyor

Baltık ülkeleri, enerji bağımsızlığını sağlamak için rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını artırıyor.

Rusya’dan tamamen koparak AB enerji sistemine entegre olacak olan Baltık ülkelerinin bu adımının bölgedeki enerji güvenliği ve jeopolitik dengeleri değiştirebileceği yorumları yapılıyor.