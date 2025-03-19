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Bank of America: ABD ekonomisi yavaşladı

Bank of America CEO'su Brian Moynihan, ABD ekonomisinin yavaşladığını düşünüyor.

Haber Merkezi
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Bank of America: ABD ekonomisi yavaşladı
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Bank of America CEO'su Brian Moynihan CNBC'ye verdiği röportajda, ABD ekonomisinin gümrük tarifelerinin etkisiyle yavaşlamasını beklediğini söyledi.

Moynihan, ABD'li tüketicilerin geçen yıla göre daha hızlı harcama yaptığını ve bu yıl ekonomiye %6 daha fazla para girdiğini de sözlerine ekledi.

Ekonominin insanların düşündüğünden daha iyi dayanacağını düşünen Moynihan ayrıca enflasyonun büyük ölçüde tarifeler nedeniyle daha yapışkan olduğunu ifade etti.

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