Bank of America (BofA) çalışanlarının asgari saatlik ücretini yükseltti

Bank of America (BofA) ABD genelinde asgari saatlik ücretini 25 dolara yükseltti. Banka böylece 2021 yılında verdiği sözü yerine getirmiş oldu.

ABD’nin ikinci büyük bankası Bank of America (BofA) 2018’den bu yana asgari saatlik ücretini yaklaşık yüzde 67 oranında artırdı. Banka saatte minimum 24 dolar ödeme yapıyordu.

Yıllık maaş 50.000 doları aşacak

Bu son artışla birlikte, Bank of America’nın ABD’deki tam zamanlı çalışanları için minimum yıllık maaş 50.000 doları aşacak. 

Bununla birlikte, ücret artışı ABD işgücü piyasasındaki zorluklar ortasında geliyor. Düşük istihdam artışı ve yükselen işsizlik, şirketlerin ekonomik belirsizlik nedeniyle işe alımları azaltması sonucu tüketici harcamaları için risk oluşturuyor.

Ücret ve maaşlar 2016’dan bu yana en yavaş artış hızını gösterdi

Bank of America Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırma, işgücü piyasasındaki zayıflıktan en çok düşük gelirli hanelerin etkilendiğini ortaya koydu. Bu hanelerin vergi sonrası ücret ve maaşları Ağustos ayında 2016’dan bu yana en yavaş artış hızını gösterdi.

 "Çalışanların uzun vadeli kariyer geliştirmesi destekleniyor"

Bank of America’nın insan kaynakları direktörü Sheri Bronstein şöyle dedi: "Daha yüksek başlangıç maaşı, çalışanların şirkette uzun vadeli kariyer geliştirmelerini destekliyor."

Ücret artışı ekim ayında devreye girecek

Ücret artışı Ekim ayının başında yürürlüğe girecek ve ABD’deki tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı saatlik pozisyonlar için geçerli olacak.

