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Bank of America, Tesla hisselerinin tavsiyesini düşürdü

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America, Tesla hisselerinin tavsiyesini düşürdü ve 'uygulama riski yüksek' diyerek fiyat hedefini yükseltti.

Haber Merkezi
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Bank of America, Tesla hisselerinin tavsiyesini düşürdü
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Bank of America (BofA), analisti John Murphy müşterilerine gönderdiği bir notta, Tesla'nın geçen yılın Nisan ayında hisseleri yükseltmesinden bu yana elektrikli araç üreticisinin yükselişinin çoğunun fark edildiğini iddia ederek Tesla için tavsiyesini "Al"dan "Nötr"e düşürdü.

O zamandan bu yana Tesla hisseleri %60'ın üzerinde artış gösterdi, ancak bu artışın çoğu Başkan Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferinden sonra geldi.

Murphy, yine de fiyat hedefini 400 dolardan 490 dolara yükseltti, ancak bazı uyarılarda bulundu. Murphy, "Bu hala yukarı yönlü anlamına gelse de, uygulama riski yüksek ve TSLA, temel otomobiller, robotaksi, Optimus ve enerji üretimi ve depolamadan gelen temel durum uzun vadeli potansiyelimizin çoğunu yakalayan bir seviyede işlem görüyor" diye yazdı.

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