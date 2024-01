Bank of America'nın net karı 3,1 milyar dolara geriledi

Takip Et

Bank of America Corp. dördüncü çeyrek kârının 3,14 milyar dolar olduğunu bildirdi. Net kar geçen yılın aynı dönemindeki 7,1 milyar dolar olmuştu Banka, hisse başına 35 sent kazanç elde ettiğini söyledi. Tekrar etmeyen maliyetlere göre düzeltilmiş kazançlar hisse başına 70 sent oldu.

Sonuçlar Wall Street beklentilerini aştı. Zacks Investment Research tarafından yapılan ankete katılan 11 analistin ortalama tahmini hisse başına 69 sent kazanç yönündeydi.

ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America bu dönemde 43,64 milyar dolar gelir elde etti. Faiz giderlerinden arındırılmış geliri 21,96 milyar dolar oldu ve Street tahminlerinin altında kaldı. Zacks anketine katılan dokuz analistin beklentisi 24,07 milyar dolardı.

Bank of America hisseleri yıl başından bu yana yüzde 1,5 değer kaybetti. Hisse senedi son 12 ayda yaklaşık yüzde 4 düştü.