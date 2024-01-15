Banka değerlerinde 5 yılda 7 trilyon dolarlık artış öngörülüyor

Boston Consulting Group (BCG) bugün yayınladığı bir raporda, bankaların değerlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, küresel bankaların büyümeyi teşvik etmek ve verimliliği artırmak için önemli adımlar atmaları halinde gelecek beş yıl içinde değerlerini toplam 7 trilyon dolar artırabilecekleri vurgulandı.

BCG, engellere rağmen büyümeyi sürdürmeleri ve fiyat-defter oranlarını iyileştirmeleri halinde kredi verenlerin mevcut değerlerini kabaca iki katına çıkarabileceklerini belirterek, "Bankacılık sektörüne ilişkin kötümserliğin en büyük nedeni karlılıktaki önemli düşüş oldu." ifadesine yer verdi.

Üretkenliğe yatırım yapsalar ve işlerini radikal bir şekilde basitleştirseler bile, banka karlarının daha yüksek sermaye gereksinimleri ve fintech'ler gibi yeni oyuncuların artan rekabeti nedeniyle baskı altında kalacağını söyleyen BCG, “Bankaların küresel finansal kriz öncesindeki karlılık seviyelerine ve değerlemelerine geri dönmeleri olası değil." değerlendirmesini yaptı.