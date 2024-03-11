Bankacılık devi, İngiltere'den faiz indirim beklentisini öteledi
İsviçre bankacılık devi UBS, İngiltere Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi için beklentisini ağustosa öteledi.
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UBS Global Research , İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını gevşetmeye mayıs ayında başlayacağı yönündeki beklentisini Ağustos olarak revize etti. BoE'nin ağustos ayında ayında faiz indirimine 25 baz puanlık bir indirimle başlamasını beklediğini söyledi.
UBS, BoE'nin bu yıl yapacağı toplam faiz indirimine yönelik beklentisini de 100 baz puandan 75 baz puana çekti.