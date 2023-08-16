Bankacılık devleri Çin büyüme tahminini düşürdü

Londra merkezli Barclays, Çin'de perakende satışlar, sabit varlık yatırımları ve sanayi üretimindeki büyük aşağı yönlü sürprizlerin, derinleşen emlak sorunları ve durgun tüketim nedeniyle zayıflayan talebi teyit ettiğini belirterek büyüme tahminini aşağı çekti.

Barclays, Çin’in 2023 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,5'e indirdi.

Banka, Çin merkez bankasından zorunlu karşılık oranı ve politika faizi indirimi şeklinde daha fazla gevşeme beklediğini de belirtti.

Geçen mayıs ayında Çin’in yüzde 6,4 büyüyeceğini öngören JPMorgan ekonomistleri bu tahminlerini yüzde 4,8 ile keskin bir şekilde aşağı yönlü revize etti.

Bankaya göre Çin büyümesi önümüzdeki üç yıl boyunca hükümetin hedefi olan yüzde 5’in altında gerçekleşecek.

Kriz gölge bankacılığa sıçradı

Çin emlak sektöründe Country Garden’ın tahvil ödemesini kaçırmasının ardından yaşanılan kriz ülkenin gölge bankacılık sektörüne sıçradı.

Zhongrong International Trust, düzinelerce ürünün ödemesini kaçırdı ve müşterilere bu ürünlerin tamamı için ödeme yapma konusunda acil bir eylem planı yok.

Zhongrong'un Yönetim Kurulu sekreteri Wang Qiang, bu hafta başındaki bir toplantıda yatırımcılara, firmanın 8 Ağustos'ta bir grup ürüne ilişkin ödemeleri kaçırdığını söyledi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre ise Zhongrong temmuz sonundan bu yana en az 10 üründe daha ödeme konusunda gecikmeler yaşandı. Kaynaklar, en az 30 ürünün vadesinin dolduğunu ve Zhongrong'un bazı kısa vadeli enstrümanların itfalarını da durdurduğunu ifade etti.