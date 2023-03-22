"Bankacılık krizinin suçlusu, Fed"

Stanhope Capital CEO'su Daniel Pinto, bankacılık krizinin etkilerinin önemli olacağı ve sorumluluğu Fed'in üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Pinto, Londra'da düzenlenen Bloomberg Invest konferansında, "Bankalara yönelik büyük bir hücumun eşiğinde olmadığımıza katılıyorum, ancak bunun çok, çok önemli sonuçları olacak. Bunlar, özellikle ABD'de ve uzmanlaşan bankalar arasında konsolidasyonu içerecek." açıklamasını yaptı.

Pinto, "Suçlu, Fed diyebilirim. Faiz oranlarını sekiz ay boyunca yüzde 0'dan yüzde 4,75'e ve muhtemelen yüzde 5'e çıkarmak sorumsuzcaydı ve gerekli değildi" dedi.



