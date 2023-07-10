Bankalardan rekor tahvil ihracı

Dünya finans sektöründe yer alan bankalar, güvenli tahvillerin rekor satışıyla ucuz fonlama sağlamak için birbirleriyle yarışıyor.

Bu yıl küresel sistemin parçası bankalar finans sektöründeki çalkantılar ve merkez bankaları desteğinin sona ermesinin ardından 175 milyar euroluk rekor teminatlı tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Çalkantılı bir dönemden geçen bankalar yılın ilk yarısında rekor miktarda ultra güvenli ipoteğe dayalı borç satarak, mevduat sahiplerine daha yüksek faiz sunmaları için artan siyasi baskıyı dengelemek ve ucuz fon kaynağı sağlamak için harekete geçti.

İlk 6 ayda rekor seviyeye ulaştı

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global Ratings'in verilerine göre, haziran ayına kadarki altı aylık dönemde yatırımcılara 175 milyar eurodan fazla teminatlı tahvil satıldı. Bu söz konusu rakam 2011 yılındaki en yüksek seviyeyi aştı.

Ucuz ve güvenli fonlama

Büyük ölçüde Avrupalı bir fenomen olan ancak Avustralya ve Kanada'daki kredi verenler arasında giderek daha popüler hale gelen teminatlı tahviller, yalnızca bunları ihraç eden banka tarafından değil, aynı zamanda bankanın bilançosundaki ipotekler gibi temel bir varlık havuzu tarafından da desteklenen, genellikle üç A dereceli bir borç türüdür. Bu ekstra koruma katmanı, onları özellikle ucuz bir borçlanma şekli ve yatırımcılar için düşük getirili olsa da son derece güvenli bir varlık haline getiriyor.

Bu miktarda ihraç daha önce görülmedi

Konuya ilişkin Financial Times’a konuşan ABN Amro Analisti Joost Beaumont, "Teminatlı tahviller çok sıkıcı bir ürün ama oldukça güvenli oldukları için bir istikrar işareti, bankalar için kötü günler için yapılmış bir fonlama aracı olarak görülüyorlar. Bu aşamada ihraç edilen bu miktarı daha önce hiç görmemiştik." dedi.