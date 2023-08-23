Bankaların döviz gelirlerinde büyük düşüş

Global bankaların döviz masalarının gelirlerinde COVID-19 salgınının ardından başlayan toparlanma piyasa oynaklığındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Bankaların işlem marjlarının daralırken, gelirleri de düştü.

Londra merkezli BCG Expand Research tarafından en büyük 100 bankadan derlenen verilere göre, bankaların döviz masalarının işlem gelirleri yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düştü.

BCG Expand'a göre, makro belirsizlik bazı müşterilerin piyasadan çekilmesine de neden oldu ve spot döviz hacimleri 2023'ün ilk yarısında yüzde 7 düştü. Müşteriler açısından, hedge fon faaliyeti %3 düşerken, gerçek para faaliyeti sabit kaldı ve kurumsal müşteri hacimleri %6 arttı.