Barclays: ABD ekonomisi durakladı, 2 yıl içinde resesyon kapıda

İngiliz devi Barclays, ABD ekonomisinin duraklama evresine girdiği uyarısı yaparak önümüzdeki 2 yıl içinde resesyon ihtimalinin yüzde 50 olduğunu vurguladı. Fed’in indirimi ile ilgili beklentilerini de açıklayan analistler faizlerin 2024 sonbaharında başlayacağını tahmin ediyor.

Takip Et

Barclays analistleri, ABD ekonomisinin ‘durgunluk’ sürecine girdiğini ve önümüzdeki iki yıl içinde resesyon riskinin yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığını belirtti.

"ABD resesyona karşı savunmasız"

İngiliz devi banka, güncellenmiş modeline göre ülkedeki büyüme hızının resesyona karşı savunmasız hale gelecek kadar yavaşladığını vurguladı.

Barclays'in 'durgunluk' olarak tanımladığı bu durum, ekonominin resesyona girme ihtimalinin yüksek olduğu ancak henüz kesinleşmediği bir evreyi ifade ediyor. Bankanın rejim değiştirme modeli, ekonominin hızlı büyüme, büyüme, durgunluk hızı veya resesyon olmak üzere dört durumdan birinde olma olasılığını değerlendiriyor. Tarım dışı istihdamın işgücüne oranı ve işsizlik oranı gibi temel göstergeler, ekonominin durgunluk halinde olma olasılığını yüzde 47 ila yüzde 90 arasında gösteriyor.

Analistler Fed tahminlerini de açıkladı

Barclays, Eylül ve Aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimleri beklediklerini ve sonuçlarının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Eylül'de faiz indirimlerine başlaması beklentilerine destek sunduğunu belirtti.

