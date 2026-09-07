Barclays, Central Asia Metals hisselerindeki payını artırdı

Küresel emtia ve madencilik yatırımlarında hareketlilik sürerken, İngiliz finans devi Barclays, Londra merkezli madencilik üreticisi Central Asia Metals şirketindeki toplam ortaklık payını %5,66 seviyesine çıkardı. Şirketin yönetimindeki oy hakkı ağırlığını kademeli olarak yukarı taşıyan bu hamle, bankanın emtia bazlı varlık portföyünü güçlendirme stratejisinin yeni bir adımı olarak öne çıkıyor. Gerçekleştirilen son hisse alımlarıyla birlikte finans grubunun madencilik sektöründeki kurumsal ağırlığı bir basamak daha yukarı taşınmış oldu.

Portföy dağılımı ve oy hakları

Barclays bünyesindeki iştirakler, doğrudan hisse senedi sahipliği üzerinden %4,01 oranında bir oy hakkını elinde bulunduruyor. Bu doğrudan pay sahipliğinin yanı sıra, portföy takasları ve fark sözleşmeleri gibi vadeli finansal araçlar vasıtasıyla da %1,65’lik bir dolaylı kontrol portföye eklenmiş durumda. Endüstriyel metallere yönelik küresel talebin dinamizmini koruduğu bir konjonktürde, büyük finans kuruluşlarının stratejik maden üreticilerindeki pozisyonlarını tahkim etmesi, reel emtia varlıklarına yönelik kurumsal ilginin canlı kaldığını gösteriyor.