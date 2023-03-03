Barclays, ECB faiz artışı tahminini değiştirdi

Avrupa'da beklentilerin üstünde açıklanan enflasyon verilerinin ardından, Barclays ekonomistleri, ECB'nin faiz artırımlarına dair tahminlerinde revizyona gitti.

Faiz artırım hızında potansiyel bir düşüşten önce ECB'nin hem Mart hem de Mayıs toplantılarında 50 baz puan faiz artırmasını bekleyen Barclays ekonomistleri, Haziran ayında da 25 baz puanlık artırım öngörüyor.

Barclays ekonomistleri Silvia Ardagna ve Mariano Cena tarafındam yayımlanan raporda, "Haziran makroekonomik projeksiyonlarının politika duruşunun yeniden değerlendirilmesi, faiz artırım hızının 25 baz puana indirilmesinin haklı görülmesi için zemin oluşturmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.