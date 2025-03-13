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Barclays, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor

Barclays, artık Fed'den bu yıl içinde 2 faiz indirimi bekliyor.

Haber Merkezi
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Barclays, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor
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Barclays, tarife belirsizliğe rağmen işgücü piyasası koşullarının daha yumuşak olmaya devam ettiğine işaret ederek, Fed'den bu yıl için faiz indirimi beklentilerini artırdı.

Barclays, ABD Merkez Bankası'nın haziran ve eylül aylarında olmak üzere 2 kez 25'er puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini duyurdu. Banka, daha önce haziran ayında 25 baz puanlık bir indirim öngörmüştü.

“Daha yumuşak işgücü piyasası, bir çeyrek puanlık faiz indirimi daha eklememize neden oluyor" ifadelerini kullanan Barclays analistleri, yüksek enflasyona rağmen faiz indiriminin devam edeceğini vurguladı.

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