Barclays, Fed'in durmasını bekliyor
Barclays, Mayıs toplantısından sonra Fed'in faiz artışlarını durdurmasını bekliyor.
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İngiltere merkezli finans kuruluşu Barclays, Çarşamba günkü 25 baz puanlık artışın ardından ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Mayıs ayında 25 baz puan daha faiz artırmasını ve federal fon oranı hedef aralığını yüzde 5.00-5.25'e getirmesini bekliyor.
Mayıs toplantısından sonra ise Barclays ekonomistleri, Fed'in durmasını ve yılın geri kalanında bu faiz aralığını korumasını bekliyor.