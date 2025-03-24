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Barclays, İngiltere enflasyonunda yavaşlama bekliyor

Barclays baş ekonomisti Jack Meaning, Çarşamba günü açıklanacak olan Birleşik Krallık enflasyon verilerinin yavaşlama göstermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Barclays, İngiltere enflasyonunda yavaşlama bekliyor
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Barclays verinin yıllık manşet enflasyonun ocak ayındaki yüzde 3 seviyesinden şubat ayında yüzde 2,9'a yavaşladığını göstermesini beklerken, çekirdek enflasyonun yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya gerileyeceğini tahmin etti.

Meanin, “Hizmet enflasyonundaki gevşeme daha belirgin olmalı, ocak ayındaki yüzde 5 seviyesinden şubat ayında yüzde 4,7'ye gerilemeli” dedi.

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