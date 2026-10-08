Barclays: Küresel gevşeme bitti, hisse piyasaları önemli bir desteğini kaybetti

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Barclays, güçlü ekonomik büyüme, gevşek maliye politikaları ve yapay zeka ile altyapı yatırımlarının küresel piyasaları desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti. Banka, merkez bankalarının yeniden sıkılaşmaya yönelmesinin hisse getirilerini sınırlayabileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu. Artan finansman maliyetlerinin, özellikle borçla finanse edilen yapay zeka yatırımları üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

'Hisselere Alternatif Yok' görüşü zayıflıyor

Yükselen tahvil faizlerinin yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirdiğini belirten Barclays, nakit getirilerinin artması ve risk primlerinin gerilemesiyle birlikte 'hisselere alternatif olmadığı' yönündeki görüşün gücünü kaybettiğini ifade etti. Bu ortamda sektörler arasındaki ayrışmanın artacağı ve karlılığın piyasalar için daha belirleyici olacağı öngörüldü.

Avrupa hisselerine kar desteği

Yatırım döngüsünün karlılığı desteklemeyi sürdürdüğünü bildiren banka, Avrupa'da şirket karlarının 2026'da %16, 2027'de ise %10 artmasını bekliyor. Faizlerdeki yükselişe rağmen bu güçlü kar görünümünün Avrupa hisselerine destek sağlayacağı ve yıl sonuna kadar sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel barındırdığı ifade edildi.